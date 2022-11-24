Новейший iPhone 14 рекордно подешевел в России, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Базовый iPhone 14 в минимальной конфигурации на 128 ГБ в начале продаж в России был доступен по цене от 85 тыс. руб. Теперь стоимость гаджета заметно упала, и некоторые интернет-магазины продают его менее чем за 60 тыс. руб.

При выборе устройства рекомендуется обратить внимание на наличие в нем лотка для физической SIM-карты. Это обусловлено тем, что начиная с iPhone 14 в США продаются модели с поддержкой исключительно eSIM. Именно американские версии iPhone 14 можно встретить по более низкой цене в России.

Презентация смартфонов линейки iPhone 14 состоялась 7 сентября 2022 года. Базовая модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей, известный также как Super Retina XDR, прошлогодний чип Apple A15 Bionic и двойную основную камеру с разрешением 12 Мп каждая.