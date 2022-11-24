В США хотят разрешить роботам применять летальное оружие

Департамент полиции Сан-Франциско предлагает новую политику, которая даст роботам лицензию на убийство, как сообщает Mission Local. В проекте говорится, что роботы могут быть "использованы в качестве смертоносной силы, когда риск гибели людей или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой вариант применения силы".

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Как сообщает Mission Local, члены комитета по правилам городского совета наблюдателей рассматривали новую политику в отношении оборудования в течение нескольких недель. Первоначальная версия проекта не содержала никаких формулировок, касающихся применения роботами смертоносной силы, пока Аарон Пескин, декан городского совета наблюдателей, первоначально не добавил, что "роботы не должны использоваться в качестве средства применения силы против любого человека".