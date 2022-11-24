Apple отказалась от анонса нового гаджета перед презентацией

В сентябре Apple планировала показать бюджетный стилус, но отказалась от идеи в последнюю минуту. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на инсайдера Дуан Руи.

По словам источника, Apple разрабатывала новый Apple Pencil под кодовым названием Marker, который она планировала анонсировать в ходе сентябрьской презентации. Аксессуар планировалось продавать по цене около $49 (около 2,9 тыс. руб.), что сделало бы стилус значительно дешевле Apple Pencil 2 и даже Pencil первого поколения.

Однако устройство могло значительно отличаться от более дорогих стилусов Apple. Например, Marker был бы лишен аккумулятора и не умел бы определять силу нажатия.

Еще одной особенностью Marker могла стать совместимость с iPhone. При этом Apple Pencil первого и второго поколений работают только с планшетами компании, за что Apple неоднократно подвергалась критике со стороны фанатов.

Причины отказа от устройства не называются. Известно лишь, что оно было принято в последнюю минут перед презентацией. Вероятно, Apple оказалась не готова к внутренней конкуренции Marker с более дорогими Pencil.