В Канаде сняли падение метеорита

Космическая драма развернулась над южным Онтарио в ночь на пятницу, 18 ноября. Незадолго до полуночи по восточному времени космический аппарат Catalina Sky Survey обнаружил небольшой объект, направляющийся к Земле.
За этим небольшим астероидом, обозначенным как 2022 WJ1, следили обсерватории по всему миру в течение следующих трех часов, прежде чем он столкнулся с Землей в районе южного Онтарио 19 ноября.
2022 WJ1 был замечен сетью камер All-Sky компании Western. Метеороид вошел в атмосферу Земли к югу от Вудстока и двигался на восток в виде яркого огненного шара, пока не встретил свой конец к северу от города Вайнленд.
Анализ видеоданных позволяет предположить, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли земли вблизи южного берега озера Онтарио.
«Этот огненный шар особенно важен, поскольку родительский метеороид наблюдался в телескоп до того, как он попал в атмосферу. Это дает редкую возможность связать телескопические данные об астероиде с его поведением при распаде в атмосфере, чтобы получить представление о его внутренней структуре», - сказал Питер Браун, научный руководитель отдела планетарных малых тел в Western.
Это первое спрогнозированное столкновение, произошедшее над густонаселенным районом и в пределах досягаемости специальных приборов. Несмотря на облачность, 6 камер All-Sky и орбитальный радар Western отследили 2022 WJ1, предоставив запись распада этого небольшого астероида в атмосфере.
Последним кусочком этой космической головоломки является поиск метеоритов, и исследователи просят помощи у общественности.
«Мы знаем из записей камер и метеорологического радара, который отслеживал падающие обломки огненного шара, что метеориты почти наверняка упали на землю вблизи или к востоку от Гримсби. Что нам сейчас нужно, чтобы завершить эту историю, так это найти некоторые из этих пород и выяснить, из какого материала состоял астероид 2022 WJ1», – сказал Браун. – «Это очень похоже на космическую миссию по возвращению образца, но в данном случае образец упал на нас».