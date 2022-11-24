В Канаде сняли падение метеорита

«Мы знаем из записей камер и метеорологического радара, который отслеживал падающие обломки огненного шара, что метеориты почти наверняка упали на землю вблизи или к востоку от Гримсби. Что нам сейчас нужно, чтобы завершить эту историю, так это найти некоторые из этих пород и выяснить, из какого материала состоял астероид 2022 WJ1», – сказал Браун. – «Это очень похоже на космическую миссию по возвращению образца, но в данном случае образец упал на нас».