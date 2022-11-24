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5 часов назад

В Канаде сеть камер All-Sky зафиксировала падение метеорита

AstroNews

Космическая драма развернулась над южным Онтарио в ночь на пятницу, 18 ноября. Незадолго до полуночи по восточному времени космический аппарат Catalina Sky Survey обнаружил небольшой объект, направляющийся к Земле.

В Канаде сняли падение метеорита
Фото: AstroNewsAstroNews

За этим небольшим астероидом, обозначенным как 2022 WJ1, следили обсерватории по всему миру в течение следующих трех часов, прежде чем он столкнулся с Землей в районе южного Онтарио 19 ноября.

2022 WJ1 был замечен сетью камер All-Sky компании Western. Метеороид вошел в атмосферу Земли к югу от Вудстока и двигался на восток в виде яркого огненного шара, пока не встретил свой конец к северу от города Вайнленд.

Анализ видеоданных позволяет предположить, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли земли вблизи южного берега озера Онтарио.

«Этот огненный шар особенно важен, поскольку родительский метеороид наблюдался в телескоп до того, как он попал в атмосферу. Это дает редкую возможность связать телескопические данные об астероиде с его поведением при распаде в атмосфере, чтобы получить представление о его внутренней структуре», - сказал Питер Браун, научный руководитель отдела планетарных малых тел в Western.

Это первое спрогнозированное столкновение, произошедшее над густонаселенным районом и в пределах досягаемости специальных приборов. Несмотря на облачность, 6 камер All-Sky и орбитальный радар Western отследили 2022 WJ1, предоставив запись распада этого небольшого астероида в атмосфере.

Последним кусочком этой космической головоломки является поиск метеоритов, и исследователи просят помощи у общественности.

«Мы знаем из записей камер и метеорологического радара, который отслеживал падающие обломки огненного шара, что метеориты почти наверняка упали на землю вблизи или к востоку от Гримсби. Что нам сейчас нужно, чтобы завершить эту историю, так это найти некоторые из этих пород и выяснить, из какого материала состоял астероид 2022 WJ1», – сказал Браун. – «Это очень похоже на космическую миссию по возвращению образца, но в данном случае образец упал на нас».

Наука и техника,Питер Браун,
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