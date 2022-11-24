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8 часов назад

Google тайно создаёт ИИ для замены программистов, умеющий самостоятельно писать код

Ferra.ruиещё 1

Пока GitHub и прочие компании развлекаются, представляя нейросети для написания кода, Google подозрительно молчит.

Google тайно создает ИИ для замены программистов
Фото: UnsplashUnsplash

И если верить данным инсайдеров, это всё это не просто так. Всё дело в том, что поисковый гигант тоже работает над подобной системой. При этом их ИИ сможет самостоятельно создавать программный код, исправлять и обновлять его.

Сообщается, что разрабатывают проект под названием Pitchfork инженеры исследовательской команды «X». Они же в своё время создавали инновационные Google Glass.

Источники, близкие к Google, пишут, что созданный алгоритм сможет изучать стили программирования и писать код на основании полученных знаний. При этом изначально его создавали лишь для обновления кодовой базы языка программирования Python до новых версий без участия людей.

Но затем проект стал разрастаться и дошёл до того, что может стать потенциальной заменой для тысяч разработчиков внутри Google.

Наука и техника,Google,
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