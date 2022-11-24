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8 часов назад

Honor выпустила аналог наушников AirPods Pro, но почти в четыре раза дешевле

Ferra.ru

Накануне Honor представила свежую флагманскую линейку Honor 80 и Magic Vs. Одновременно с ними компания анонсировала и новые беспроводные наушники — Earbuds 3i.

Honor выпустила новые беспроводные наушники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство представляет из себя вакуумные наушники с функцией активного шумоподавления. Это, а также общий внешний вид, делает их очень похожими на флагманские AirPods Pro от Apple.

Правда, в отличие от американского аналога, новинка Honor стоит почти в четыре раза дешевле — 70 долларов вместо 250 у Apple.

Из прочих особенностей Honor Earbuds 3i можно отметить 10-мм драйверы, систему двойных микрофонов, режим прозрачности Ambient mode и режим низкой задержки для игр.

Сообщается, что без активного шумоподавления наушники могут проработать от одного заряда до 10 часов, в то время как при включённой функции автономность снижается до 7,5 часов. С использованием зарядного чехла наушники могут проработать до 32 часов.

Старт продаж устройства намечен уже на 2 декабря.

Наука и техника,Apple,
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