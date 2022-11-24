Honor выпустила новые беспроводные наушники

Накануне Honor представила свежую флагманскую линейку Honor 80 и Magic Vs. Одновременно с ними компания анонсировала и новые беспроводные наушники — Earbuds 3i.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Устройство представляет из себя вакуумные наушники с функцией активного шумоподавления. Это, а также общий внешний вид, делает их очень похожими на флагманские AirPods Pro от Apple.

Правда, в отличие от американского аналога, новинка Honor стоит почти в четыре раза дешевле — 70 долларов вместо 250 у Apple.

Из прочих особенностей Honor Earbuds 3i можно отметить 10-мм драйверы, систему двойных микрофонов, режим прозрачности Ambient mode и режим низкой задержки для игр.

Сообщается, что без активного шумоподавления наушники могут проработать от одного заряда до 10 часов, в то время как при включённой функции автономность снижается до 7,5 часов. С использованием зарядного чехла наушники могут проработать до 32 часов.