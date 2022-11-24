Стало известно ключевое отличие в новых iPhone 2023 года

Поставщик Apple Cirrus Logic намекнул, что модели iPhone 15 Pro получат сенсорные кнопки, сообщает портал Macrumors со ссылкой на Barclays.

В своем письме акционерам поставщик полупроводниковых приборов Cirrus Logic заявил, что продолжает «взаимодействовать со стратегическим заказчиком» и рассчитывает «вывести на рынок новый компонент HPMS для смартфонов в следующем году». HPMS — это высокопроизводительные чипы Cirrus Logic со смешанным сигналом, которые включают тактильные драйверы для Taptic Engine.

В ходе одного из телефонных разговоров с аналитиками генеральный директор Cirrus Logic Джон Форсайт сузил сроки выхода на рынок этого нового компонента до второй половины следующего года, что сроку выхода iPhone 15 Pro в сентябре 2023 года.

По данным экспертов, заявление о новых компонентах HPMS для смартфонов лишь подтверждает ранние слухи о появлении в iPhone 15 Pro сенсорных кнопок, которые при нажатии будут имитировать физические — нечто похожее Apple использовала в кнопке Home со времен iPhone 7. По слухам, изменение коснется кнопок регулировки громкости и включения.

Сенсорные кнопки в iPhone смогут обеспечить более лучшую водонепроницаемость. Это также позволит компании отказаться от кнопок, которые со временем могут изнашиваться или ломаться. При этом базовые iPhone 15 и 15 Plus останутся с привычными кнопками.