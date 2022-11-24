«ВКонтакте» запустила функцию дипфейка для видеороликов

Наши технологии несут в себе ряд инноваций. Так, например, большинство дипфейк-решений работают по принципу независимой обработки каждого кадра, поэтому даже минимальные изменения в положении и освещении лица на видео часто приводят к дрожанию и бликам. Мы же с командой при разработке технологии дипфейка во «ВКонтакте» решили обрабатывать видео как последовательность кадров с помощью рекуррентной нейронной сети — это позволило не только устранить артефакты, присущие решениям с покадровой обработкой, но и использовать возможности нейронной сети более оптимальным образом, кратно ускорив генерацию дипфейков.