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18 минут назад

Суд возобновил дело о банкротстве Google в России

Lenta.ru

Апелляционный суд возобновил дело о банкротстве российского подразделения американской компании Google. Об этом пишет РИА Новости.

Суд возобновил дело о банкротстве Google в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что суд снова ввел начальную процедуру банкротства Google в России — наблюдение.

О решении суда приостановить дело о банкротстве «дочки» Google сообщалось в конце сентября. Уточнялось, что исполнение определения суда Москвы о введении начальной процедуры банкротства было приостановлено по ходатайству Роскомнадзора.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор подал апелляционную жалобу на определение суда о введении начальной процедуры банкротства Google в России. С чем именно было не согласно ведомство, не уточнялось.

Процедура банкротства в российском подразделении Google началась 12 сентября. Известно, что неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей.

Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято еще в мае. Соответствующее решение было связано с тем, что компания предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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