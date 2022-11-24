Суд возобновил дело о банкротстве Google в России

Апелляционный суд возобновил дело о банкротстве российского подразделения американской компании Google. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что суд снова ввел начальную процедуру банкротства Google в России — наблюдение.
О решении суда приостановить дело о банкротстве «дочки» Google сообщалось в конце сентября. Уточнялось, что исполнение определения суда Москвы о введении начальной процедуры банкротства было приостановлено по ходатайству Роскомнадзора.
Перед этим стало известно, что Роскомнадзор подал апелляционную жалобу на определение суда о введении начальной процедуры банкротства Google в России. С чем именно было не согласно ведомство, не уточнялось.
Процедура банкротства в российском подразделении Google началась 12 сентября. Известно, что неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей.
Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято еще в мае. Соответствующее решение было связано с тем, что компания предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.