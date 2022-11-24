«Яндекс» запустил детские аккаунты на своих сервисах

«Яндекс» запустил на своих сервисах детские аккаунты, которые помогут оградить ребенка от «взрослого» контента в сети. Как сообщает ТАСС, он будет работать в «Поиске», «Музыке», «Кинопоиске» и других.

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Так, «Кинопоиск» будет предлагать детям фильмы и мультики по возрасту. В «Яндекс.Музыке» у детей не будет возможности прослушать музыкальный трек с матом, а «Поиск» и «Браузер» смогут оградить несовершеннолетних от сайтов для взрослых и шок-контента.

Отмечается, что к детскому аккаунту можно будет подключить банковскую карту, которую привязали к семейной группе в «Яндекс ID». Ребенку можно установить лимит, в пределах которых он сможет делать покупки на сервисах «Яндекса».

«Можно также оформить ему семейную подписку "Плюс мульти", чтобы он мог слушать музыку и смотреть фильмы», — заключили в «Яндексе».