В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

«Яндекс» запустил детские аккаунты на своих сервисах

Никита Бородкин

«Яндекс» запустил на своих сервисах детские аккаунты, которые помогут оградить ребенка от «взрослого» контента в сети. Как сообщает ТАСС, он будет работать в «Поиске», «Музыке», «Кинопоиске» и других.

«Яндекс» запустил детские аккаунты на своих сервисах
Фото: ТАССТАСС

Так, «Кинопоиск» будет предлагать детям фильмы и мультики по возрасту. В «Яндекс.Музыке» у детей не будет возможности прослушать музыкальный трек с матом, а «Поиск» и «Браузер» смогут оградить несовершеннолетних от сайтов для взрослых и шок-контента.

Отмечается, что к детскому аккаунту можно будет подключить банковскую карту, которую привязали к семейной группе в «Яндекс ID». Ребенку можно установить лимит, в пределах которых он сможет делать покупки на сервисах «Яндекса».

«Можно также оформить ему семейную подписку "Плюс мульти", чтобы он мог слушать музыку и смотреть фильмы», — заключили в «Яндексе».

Создать аккаунт для ребенка родители могут через свой «Яндекс ID», где необходимо указать имя и возраст ребенка, придумать логин и пароль. Также можно будет выбрать возрастное ограничение по контенту — 6+ или 12+.

Наука и техника,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители