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2 часа назад

Задержка патчей для дыр в Mali GPU угрожает пользователям Android

Anti-Malware.ru

Эксперты снова бьют тревогу по поводу задержки патчей для Android-устройств — это явление называется “patch gap“. На этот раз проблема коснулась связки из пяти уязвимостей в графическом ядре Mali, которое разрабатывает компания ARM.

Задержка патчей для дыр в Mali GPU угрожает пользователям Android
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удивительно, но некоторые производители смартфонов до сих пор не имплементировали патчи, хотя прошло несколько месяцев после их выпуска ARM. В результате миллионы мобильных устройств от Google, Samsung, Xiaomi, Oppo открыты для эксплуатации связки из пяти брешей.

На проблему обратили внимание исследователи из Google Project Zero, обвинив во всём пресловутый patch gap, от которого так и не избавились в случае с Android-смартфонами. Для зелёного робота вполне обычной является ситуация, в которой важные обновления доставляются месяцами. Всё это время владельцам девайсов остаётся лишь надеяться, что они не станут жертвой взлома.

На время подготовки апдейтов влияет необходимость сначала протестировать все патчи на разных устройствах, прежде чем выдавать их конечным пользователям.

Упомянутые уязвимости специалисты Project Zero обнаружили в июне 2022 года. Сейчас их отслеживают под общими идентификаторами CVE-2022-33917 и CVE-2022-36449. Первая позволяет пользователю с низкими правами запустить некорректные операции обработки в графическом ядре и получить доступ к свободным секциям памяти.

Под идентификатором CVE-2022-36449 эксперты собрали проблемы, приводящие к записи за пределами границ буфера и доступу к освобождённой памяти. Сам проект Project Zero разделил уязвимости на пять частей и присвоил им следующие номера: 2325232723312333 и 2334.

Известно, что среди затронутых моделей есть Google Pixel 7, Asus ROG Phone 6, Redmi Note 11 and 12, Honor 70 Pro, RealMe GT, Xiaomi 12 Pro, Oppo Find X5 Pro and Reno 8 Pro, Motorola Edge и OnePlus 10R.

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