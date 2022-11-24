Задержка патчей для дыр в Mali GPU угрожает пользователям Android

Эксперты снова бьют тревогу по поводу задержки патчей для Android-устройств — это явление называется “patch gap“. На этот раз проблема коснулась связки из пяти уязвимостей в графическом ядре Mali, которое разрабатывает компания ARM.

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Удивительно, но некоторые производители смартфонов до сих пор не имплементировали патчи, хотя прошло несколько месяцев после их выпуска ARM. В результате миллионы мобильных устройств от Google, Samsung, Xiaomi, Oppo открыты для эксплуатации связки из пяти брешей.

На проблему обратили внимание исследователи из Google Project Zero, обвинив во всём пресловутый patch gap, от которого так и не избавились в случае с Android-смартфонами. Для зелёного робота вполне обычной является ситуация, в которой важные обновления доставляются месяцами. Всё это время владельцам девайсов остаётся лишь надеяться, что они не станут жертвой взлома.

На время подготовки апдейтов влияет необходимость сначала протестировать все патчи на разных устройствах, прежде чем выдавать их конечным пользователям.

Упомянутые уязвимости специалисты Project Zero обнаружили в июне 2022 года. Сейчас их отслеживают под общими идентификаторами CVE-2022-33917 и CVE-2022-36449. Первая позволяет пользователю с низкими правами запустить некорректные операции обработки в графическом ядре и получить доступ к свободным секциям памяти.

Под идентификатором CVE-2022-36449 эксперты собрали проблемы, приводящие к записи за пределами границ буфера и доступу к освобождённой памяти. Сам проект Project Zero разделил уязвимости на пять частей и присвоил им следующие номера: 2325, 2327, 2331, 2333 и 2334.