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5 часов назад

Китайский космический телескоп передал первые снимки Солнца

ТАССиещё 2

Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал на Землю первое изображение Солнца с момента своего запуска. Об этом в четверг сообщило агентство

Китайский космический телескоп передал первые снимки Солнца
Фото: NASANASA

со ссылкой на Китайскую академию наук.

Космический телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки солнечных вспышек, произошедших ночью 11 ноября, сделанные в рентгеновском диапазоне. Изображение было получено с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

Xinhua

"При помощи этого телескопа мы сможем наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки практически круглый год", - отметил Гай Вэйцюнь, руководитель проекта из обсерватории Цзыцзиньшань в провинции Цзянсу. Он уточнил, что с мая по август в работе аппарата возможны перерывы длительностью не более 18 минут в день, в течение которых телескоп будет находиться в тени Земли.

Kuafu-1 был запущен 9 октября и функционирует на солнечно-синхронной орбите на расстоянии 720 км от поверхности Земли. С его помощью ученые надеются установить связь между магнитным полем Солнца и так называемыми корональными выбросами массы - извержениями большого плазменного облака из внешней атмосферы звезды. Кроме того, аппарат используют для прогнозирования космической погоды. Ожидается, что телескоп проработает на орбите четыре года.

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