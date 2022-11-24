Китайский космический телескоп передал первые снимки Солнца

Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал на Землю первое изображение Солнца с момента своего запуска. Об этом в четверг сообщило агентство

Фото: NASA NASA

со ссылкой на Китайскую академию наук.

Космический телескоп Kuafu-1 отправил на Землю снимки солнечных вспышек, произошедших ночью 11 ноября, сделанные в рентгеновском диапазоне. Изображение было получено с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

Xinhua

"При помощи этого телескопа мы сможем наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки практически круглый год", - отметил Гай Вэйцюнь, руководитель проекта из обсерватории Цзыцзиньшань в провинции Цзянсу. Он уточнил, что с мая по август в работе аппарата возможны перерывы длительностью не более 18 минут в день, в течение которых телескоп будет находиться в тени Земли.