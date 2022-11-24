Представлены проекты российских аналогов TikTok и Instagram

В России были одобрены несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников ИТ-рынка.

Они были приняты индустриальным центром компетенций по направлению «коммуникационные сервисы». По словам собеседников, одним из одобренных властями РФ проектов является соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения». Ее особенность заключается в наличии возможности перенести контент из Instagram (вместе с Facebook принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России). Речь идет о фотографиях, историях, подписках и подписчиках. Суммарный объем затрат на проект оценивается в 459,7 млн рублей. Из них 90% необходимы для того, чтобы доработать продукт.

Аналогом TikTok может стать соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ». Она позволит загружать видеоролики, просматривать ленты новостей. Также будут внедрены базовые механизмы общения. Сумма затрат на реализацию инициативы составит 285,7 млн рублей. 200 млн рублей может составить сумма гранта.

Также в стране хотят доработать сервис корпоративной видеосвязи NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС». Решение реализуют на защищенном протоколе связи. Оно поддержит более 1 млн пользователей. Целевая аудитория - компании, использующие Microsoft Skype для бизнеса и альтернативные зарубежные продукты для видео-конференц-связи. Проект оценивается в 162 млн рублей. 129,6 млн рублей из них выделят через грант.

Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex также заменит сервис видео-конференц-связи Dion. Он предназначен для сегмента b2b. Сумма проекта будет составлять 318,7 млн рублей. Из них 254,9 млн рублей получат в виде гранта.

Заменит корпоративные решения от Microsoft корпоративная почтовая система на импортонезависимой платформе «Почта 2.0».