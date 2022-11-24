Стали известны новые подробности о флагмане Samsung

Несмотря на заявления о «проходном» обновлении смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra получит заметные улучшения по части экрана, сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдера RGcloudS.

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По словам источника, флагманский смартфон Samsung получит AMOLED-дисплей с максимальной яркостью до 2200 нит. При этом частота дискретизации сенсорного слоя составит 960 Гц. Также утверждается, что частота ШИМ (широтно-импульсной модуляции) в Galaxy S23 Ultra составит около 2000 Гц. В целом экран новинки окажется 45% более энергоэффективнее, чем в S22 Ultra.

Несмотря на высокую яркость, дисплей Galaxy S23 Ultra смартфон не сможет превзойти по этому показателю прямого конкурента в лице iPhone 14 Pro, яркость экрана которого достигает 2300 нит.