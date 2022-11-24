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8 часов назад

Пришельцев еще не хватало: с лунным кораблем NASA потерялась связь

Ferra.ru

Миссия NASA “Артемида-1” до сих пор проходила довольно гладко. Однако сейчас в управлении полетом произошла небольшая заминка: на 47 минут была потеряна связь с капсулой Orion, хотя при этом космический корабль, как сообщается, продолжает работу в нормальном состоянии.

С лунным кораблем NASA потерялась связь
Фото: NASANASA

Сбой был неожиданным и произошел сразу после полуночи в среду утром, когда NASA перенастраивало канал связи между космическим кораблем "Orion” и сетью Deep Space Network. Подобная перенастройка проводилась несколько раз в предыдущие дни без происшествий, но в этот раз что-то пошло не так.

Связь была потеряна в обоих направлениях на 47 минут, прежде чем NASA смогло восстановить контакт. Несмотря на то, что удалось подтвердить стабильное состояние космического корабля, космическое агентство продолжает выяснять причины потери связи, а инженеры в настоящее время изучают данные в поисках ответов.

В поисках улик инженеры также загружают данные, записанные на борту космического корабля, когда он погрузился в темноту.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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