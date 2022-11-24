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3 часа назад

"Яндекс" запустил детские аккаунты на своих сервисах

ТАСС

"Яндекс" объявил о запуске на своих сервисах детских аккаунтов, которые помогут оградить ребенка от "взрослого" контента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном в четверг.

«Яндекс» запустил детские аккаунты на своих сервисах
Фото: ТАССТАСС

"В "Яндексе" теперь можно завести детский аккаунт. Он поможет оградить ребенка от контента, не предназначенного для детских глаз. У детей будет гораздо меньше шансов наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых", - говорится в сообщении.

Детский аккаунт будет работать, в частности, в "Поиске", "Музыке" и других сервисах "Яндекса". Например, "Кинопоиск" будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту, в "Яндекс музыке" у детей не будет возможности послушать музыкальный трек с ненормативной лексикой, а сервисы "Поиск" и "Браузер" смогут оградить от шок-контента и сайтов для взрослых.

Чтобы завести детский аккаунт, родителям нужно зайти в свой "Яндекс ID" и создать детский аккаунт, где необходимо указать имя и возраст ребенка, придумать логин и пароль. "Можно также выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Также детский аккаунт можно завести из раздела "Семья" в "Яндекс ID", куда пользователи добавляют своих близких", - добавили в "Яндексе".

Кроме того, к детскому аккаунту можно подключить банковскую карту, привязанную к семейной группе в "Яндекс ID", и тогда ребенок сможет в рамках установленных лимитов делать покупки на сервисах "Яндекса". "Можно также оформить ему семейную подписку "Плюс мульти", чтобы он мог слушать музыку и смотреть фильмы", - заключили в "Яндексе".

Наука и техника,Яндекс,
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