«Яндекс» запустил детские аккаунты на своих сервисах

"Яндекс" объявил о запуске на своих сервисах детских аккаунтов, которые помогут оградить ребенка от "взрослого" контента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном в четверг.

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"В "Яндексе" теперь можно завести детский аккаунт. Он поможет оградить ребенка от контента, не предназначенного для детских глаз. У детей будет гораздо меньше шансов наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых", - говорится в сообщении.

Детский аккаунт будет работать, в частности, в "Поиске", "Музыке" и других сервисах "Яндекса". Например, "Кинопоиск" будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту, в "Яндекс музыке" у детей не будет возможности послушать музыкальный трек с ненормативной лексикой, а сервисы "Поиск" и "Браузер" смогут оградить от шок-контента и сайтов для взрослых.

Чтобы завести детский аккаунт, родителям нужно зайти в свой "Яндекс ID" и создать детский аккаунт, где необходимо указать имя и возраст ребенка, придумать логин и пароль. "Можно также выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Также детский аккаунт можно завести из раздела "Семья" в "Яндекс ID", куда пользователи добавляют своих близких", - добавили в "Яндексе".