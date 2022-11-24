Греф предсказал массовое внедрение ИИ в России

«Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности — быстро растут: к слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнилось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны», — заявил Греф.