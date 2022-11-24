В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
47 минут назад

Греф предсказал массовое внедрение ИИ в России

Lenta.ruиещё 2

Россию ждет драматический рост влияния, которое искусственный интеллект (ИИ) будет оказывать на современную жизнь. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции Сбербанка AI Journey — 2022.

Греф предсказал массовое внедрение ИИ в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Грефа, в России существует фундамент для массового внедрения ИИ в отраслях. На государственном уровне эти инициативы реализуются с помощью федерального проекта «Искусственный интеллект». Также он добавил, что ключевые элементы, такие как кадры и исследования, развились в стране на достаточном уровне.

«Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности — быстро растут: к слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнилось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны», — заявил Греф.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey — 2022 сообщил, что благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта в 2021 году России удалось заработать около 300 миллиардов рублей. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Герман Греф,Сбербанк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители