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1 час назад

Reuters: корь может стать глобальной угрозой из-за пандемии COVID-19

ТК «Звезда»иещё 2

В мире может возникнуть угроза распространения кори из-за сокращения вакцинации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Названа следующая глобальная угроза из-за пандемии COVID-19
Фото: imagebroker Giuseppe Graziano Globallookpressimagebroker Giuseppe Graziano Globallookpress

Подчеркивается, что корь - один из самых заразных вирусов для человека. Вспышки кори можно предотвратить вакцинацией, однако для этого требуется 95-процентный охват. В то же время на фоне пандемии COVID-19 в 2021 году прививку от кори пропустили почти 40 миллионов детей.

Глава ВОЗ по борьбе с корью Патрик О'Коннор рассказал, что резкого роста заболеваемости корью пока не наблюдается, однако меры нужно принять как можно быстрее. По его словам, циклический характер кори и соблюдение социальной дистанции могли временно удержать рост заболеваемости, однако корь очень заразна и потому опасна.

Он подчеркнул, что вспышки болезни были с начала 2022 года, к сентябрю их число достигло 30. О'Коннор выразил особую обеспокоенность по поводу некоторых районов Африки южнее Сахары.

Ранее врач рассказала о важной детали при лечении штамма «цербер» коронавируса. Она рассказала, что важно вовремя выявить вирус и не перепутать его с гриппом, так как лечатся болезни совершенно по-разному.

Наука и техника,ВОЗ,
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