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1 час назад

Стало известно имя первого в истории ЕКА астронавта с инвалидностью

Елена Прошина

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило имена шести новых астронавтов. Среди них есть первый в истории агентства астронавт с инвалидностью. Им стал британский медик и спортсмен Джон Макфолл. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно имя первого в истории ЕКА астронавта с инвалидностью
Фото: esa.intesa.int

«Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс. Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому», – рассказал сам Макфолл журналистам.

Макфолл стал инвалидом в 19 лет. Он попал в аварию во время езды на мотоцикле, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. После восстановления Макфолл начал профессионально заниматься спортом и даже представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. В 2008 году он выступал на Паралимпийских играх в Пекине за сборную Британии. Кроме того, Макфолл имеет степень бакалавра и магистра в области спортивной медицины и хирургии.

«Мы выбрали термин "параастронавт" по аналогии со спортсменами-паралимпийцами. Однако требования к ним предъявляются такие же, как и к остальным астронавтам. Мы заинтересованы в работе с Джоном и преодолении вызовов, которые могут возникнуть. И мы хотим понять, как мы можем адаптировать космические корабли и космическую станцию, чтобы такие люди могли там жить и работать, выполнять миссии», – добавил глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов ЕКА Дэвид Паркер.

Помимо Джона Макфолла, кандидатами в астронавты стали француженка Софи Адено, испанец Пабло Альварес Фернандес, британка Розмари Куган, бельгиец Рафаэль Льежуа и Марко Зибер из Швейцария. Первая тренировка ждёт их весной 2023 года, на базовую подготовку уйдёт около года.

Ранее глава ЕКА заявил, что Европа планирует осуществлять миссию «ЭкзоМарс» совместно с США.

Наука и техника,Рафаэль Льежуа,Европейское космическое агентство,
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