Стало известно имя первого в истории ЕКА астронавта с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило имена шести новых астронавтов. Среди них есть первый в истории агентства астронавт с инвалидностью. Им стал британский медик и спортсмен Джон Макфолл. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс. Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому», – рассказал сам Макфолл журналистам.

Макфолл стал инвалидом в 19 лет. Он попал в аварию во время езды на мотоцикле, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. После восстановления Макфолл начал профессионально заниматься спортом и даже представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. В 2008 году он выступал на Паралимпийских играх в Пекине за сборную Британии. Кроме того, Макфолл имеет степень бакалавра и магистра в области спортивной медицины и хирургии.