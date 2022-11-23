Стало известно имя первого в истории ЕКА астронавта с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило имена шести новых астронавтов. Среди них есть первый в истории агентства астронавт с инвалидностью. Им стал британский медик и спортсмен Джон Макфолл. Об этом сообщает ТАСС.
«Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс. Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому», – рассказал сам Макфолл журналистам.
Макфолл стал инвалидом в 19 лет. Он попал в аварию во время езды на мотоцикле, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. После восстановления Макфолл начал профессионально заниматься спортом и даже представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. В 2008 году он выступал на Паралимпийских играх в Пекине за сборную Британии. Кроме того, Макфолл имеет степень бакалавра и магистра в области спортивной медицины и хирургии.
«Мы выбрали термин "параастронавт" по аналогии со спортсменами-паралимпийцами. Однако требования к ним предъявляются такие же, как и к остальным астронавтам. Мы заинтересованы в работе с Джоном и преодолении вызовов, которые могут возникнуть. И мы хотим понять, как мы можем адаптировать космические корабли и космическую станцию, чтобы такие люди могли там жить и работать, выполнять миссии», – добавил глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов ЕКА Дэвид Паркер.
Помимо Джона Макфолла, кандидатами в астронавты стали француженка Софи Адено, испанец Пабло Альварес Фернандес, британка Розмари Куган, бельгиец Рафаэль Льежуа и Марко Зибер из Швейцария. Первая тренировка ждёт их весной 2023 года, на базовую подготовку уйдёт около года.
Ранее глава ЕКА заявил, что Европа планирует осуществлять миссию «ЭкзоМарс» совместно с США.