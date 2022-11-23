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3 часа назад

Xiaomi представила универсальную кнопку за 300 рублей

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Xiaomi представила универсальную Bluetooth-кнопку, с помощью которой можно управлять устройствами умного дома. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Xiaomi представила универсальную кнопку за 300 рублей
Фото: XiaomiXiaomi

Чтобы пользоваться Xiaomi Wireless Switch Bluetooth Version, следует закрепить гаджет на какую-либо ровную поверхность. Для этого подойдет стол или стена. Затем пользователю необходимо подключиться к кнопке с помощью смартфона. Если у владельца есть устройства умного дома, он может задать сценарий, который будет срабатывать при нажатии на Xiaomi Wireless Switch. Так, при одинарном нажатии можно включить свет, по двойному - включить чайник, а по тройному - запустить робота-пылесоса.

Отмечается, что к кнопке можно подключать до трех устройств одновременно. Заявлено, что Xiaomi Wireless Switch Bluetooth Version может выдержать до 50 тыс. нажатий. По заверению разработчиков, этого хватит на несколько лет.

Xiaomi Wireless Switch Bluetooth Version питается от батареек CR2032, которые можно встретить в часах и компьютерах. Заряда такого аккумулятора хватает до двух лет.

Кнопка поступила в продажу в Китае по цене в 39 юаней (около 330 руб.). Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что смартфон Xiaomi пятилетней давности обновили до Android 13.

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