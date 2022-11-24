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5 часов назад

Одноногого хирурга отправят в космос

Ferra.ruиещё 1

Джон Макфолл, у которого в 19 лет была ампутирована правая нога, стал первым новобранцем новой программы Европейского космического агентства (ЕКА) по изучению возможностей для астронавтов с ограниченными возможностями.

Одноногого хирурга отправят в космос
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках программы будут изучены изменения и затраты, необходимые для отправки в космос астронавтов с ограниченными возможностями. ЕКА выбрало Макфолла из 257 претендентов и назвало его первым в мире "парастронавтом". Весной следующего года он начнет 12-месячную программу подготовки в Европейском центре астронавтов в Германии.

"Меня всегда очень интересовала наука в целом, и освоение космоса всегда было в поле моего зрения", - сказал Макфолл. "Но после аварии на мотоцикле, когда мне было 19 лет … наличие инвалидности всегда было противопоказанием для этого".

После аварии и ампутации Макфолл заново научился бегать и даже завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх 2008 года. В настоящее время Макфолл работает специалистом по травматологии и ортопедии в Южной Англии.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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