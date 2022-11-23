В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
7 часов назад

В Британии обнаружили средневековую монастырскую ферму

Газета.Ru

В Британии археологи обнаружили средневековую ферму, обслуживавшую монастырь. Об этом сообщает газета Scarborough news.

В Британии обнаружили средневековую монастырскую ферму
Фото: JB Archaeology/North York Moors National ParkJB Archaeology/North York Moors National Park

Раскопки велись в Национальном парке Норт-Йорк-Мурс неподалеку от замка Хелмсли в Норт-Йоркшире. Ферма имела тесные связи с соседним католическим аббатством Риво, основанным в 1132 году и упраздненным в 1539 году королем Генрихом VIII.

"Престиж и разнообразие обнаруженных артефактов указывают на то, что это место имеет большое экономическое значение и отражает статус аббатства", - комментирует находки представитель парка.

Среди прочего, удалось обнаружить подвал дома, покрытую глазурью черепицу (дорогую в ту эпоху вещь), а также предметы, связанные с металлургической промышленностью и железную охотничью стрелу.

Ученые надеются, что дальнейшие раскопки и анализ артефактов помогут лучше понять жизнь средневековых крестьян.

Ранее археологи раскрыли истинную цель мумификации в Древнем Египте.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители