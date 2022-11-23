В Британии обнаружили средневековую монастырскую ферму

В Британии археологи обнаружили средневековую ферму, обслуживавшую монастырь. Об этом сообщает газета Scarborough news.

Фото: JB Archaeology/North York Moors National Park JB Archaeology/North York Moors National Park

Раскопки велись в Национальном парке Норт-Йорк-Мурс неподалеку от замка Хелмсли в Норт-Йоркшире. Ферма имела тесные связи с соседним католическим аббатством Риво, основанным в 1132 году и упраздненным в 1539 году королем Генрихом VIII.

"Престиж и разнообразие обнаруженных артефактов указывают на то, что это место имеет большое экономическое значение и отражает статус аббатства", - комментирует находки представитель парка.

Среди прочего, удалось обнаружить подвал дома, покрытую глазурью черепицу (дорогую в ту эпоху вещь), а также предметы, связанные с металлургической промышленностью и железную охотничью стрелу.

Ученые надеются, что дальнейшие раскопки и анализ артефактов помогут лучше понять жизнь средневековых крестьян.