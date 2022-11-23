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1 час назад

В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания

Lenta.ru

В Государственной Думе обсуждают создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве. Об этом, а также о том, что хакерам могут начать присваивать воинские звания и награды, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев сообщил изданию Shot.

«Русских хакеров» назвали героями и предложили присваивать им звания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депутат отметил, что во всем мире «русских хакеров» называют бандитами и взломщиками, которые грабят людей. Однако депутат счел, что для России они являются героями, которые действуют в интересах страны. По его словам, они «добиваются справедливости вот такими вот своими методами».

«Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нам, России. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России. Выступаем с инициативой создания такого киберфронта по типу культурного фронта для того, чтобы все те, кто занимается хакерством, все те, кто активен в сети интернет, включились в это ополчение, в эту борьбу на цифровом фронте за интересы России», — предложил Гусев.

Кроме того, по данным издания, в рамках инициативы хакерам планируется присваивать воинские звания и награды за заслуги на киберфронте.

22 ноября Гусев в своем Telegram-канале предложил давать русским хакерам за их деятельность в интересах России воинские звания и государственные награды. Он привел в пример взлом Министерства финансов Украины российской хакерской группировкой XakNet.

О взломе Минфина Украины стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что операция длилась несколько месяцев. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов.

Наука и техника,Дмитрий Гусев,Справедливая Россия,Госдума,
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