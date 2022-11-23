Созданную студентами программу лояльности внедрили 45 аэропортов России

Программу лояльности RusPriority, которую разработали студенты отделения национальной экономики Института ЭМИТ РАНХиГС и платформы SkillFactory, внедрили 45 аэропортов России.

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Об этом «Прайм» сообщили в пресс-службе университета.

По данным агентства, RusPriority является «улучшенным аналогом ушедших из РФ зарубежных операторов для доступа в бизнес-залы». Пользователи программы смогут посещать их при совершении и внутренних и международных рейсов.

В РАНХиГС отметили, что при создании RusPriority студенты уделили особое внимание защите персональных данных клиентов.

«Для регистрации пользователей используется кассовое устройство, работающее на отечественном программном обеспечении. Каждое устройство строго фиксируется за определенным пользователем — сотрудником бизнес-зала», — пояснили в пресс-службе университета.