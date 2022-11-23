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2 часа назад

В Великобритании построили самую большую батарею в Европе

Мария Иванова

Издание Data Center Dynamics сообщает, что в британском Восточном Йоркшире завершаются работы над строительством «крупнейшей батареи в Европе». Она собрана из компонентов производства Tesla.

В Великобритании построили самую большую батарею в Европе
Фото: Harmony EnergyHarmony Energy

Проект под названием Pillswood предназначен для хранения возобновляемой электроэнергии, которую вырабатывает ветряная электростанция на отмели Доггер. Она способна хранить 196 мегаватт-часов энергии и выдавать 98 мегаватт мощности: этого объема электричества хватит для обеспечения 300 000 домов в течение двух часов. Позднее, когда проект будет полностью интегрирован в сеть в 2023 году, эта цифра должна возрасти до 4,8 гигаватт.

Для фирмы Tesla это третий подобный проект в Великобритании, созданный по заказу компании Harmony Energy Limited. Ранее СМИ сообщали о том, что аналогичные комплексы батарей, размещенные в Австралии и США, страдали от спонтанного самовозгорания.

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