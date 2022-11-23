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8 часов назад

Археологи раскрыли истинную цель мумификации в Древнем Египте

Газета.Ru

Исследователи из Манчестерского университета опровергли распространенное мнение о том, что древние египтяне использовали мумификацию как способ сохранить тело после смерти, сообщает Live Science.

Археологи раскрыли истинную цель мумификации в Древнем Египте
Фото: Manchester MuseumManchester Museum

Идея о том, что мумификация необходима для сохранения тела умершего, началась с викторианских исследователей, которые ошибочно определили, что процесс мумификации был похож на консервацию рыбы. К такому выводу они пришли, так как в обоих процессах египтяне использовали соль.

Однако позже выяснилось, что вещество, используемое древними египтянами, отличалось от соли, используемой для консервации продуктов. В мумификации использовали природный минерал натрон — смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия.

Как рассказали египтологи, натрон использовался также в храмовых ритуалах и наносился на статуи богов. Его использовали для очищения.

Манчестерские египтологи считают, что удаление внутренних органов и мумификация имели ту же цель — приблизить тело умершего к божественности.

Ученые решили привлечь внимание к распространенному заблуждению в рамках подготовки к выставке под названием «Золотые мумии Египта» в Манчестерском музее, которая откроется 18 февраля 2023 года.

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