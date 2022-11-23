Археологи раскрыли истинную цель мумификации в Древнем Египте

Исследователи из Манчестерского университета опровергли распространенное мнение о том, что древние египтяне использовали мумификацию как способ сохранить тело после смерти, сообщает Live Science.
Идея о том, что мумификация необходима для сохранения тела умершего, началась с викторианских исследователей, которые ошибочно определили, что процесс мумификации был похож на консервацию рыбы. К такому выводу они пришли, так как в обоих процессах египтяне использовали соль.
Однако позже выяснилось, что вещество, используемое древними египтянами, отличалось от соли, используемой для консервации продуктов. В мумификации использовали природный минерал натрон — смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия.
Как рассказали египтологи, натрон использовался также в храмовых ритуалах и наносился на статуи богов. Его использовали для очищения.
Манчестерские египтологи считают, что удаление внутренних органов и мумификация имели ту же цель — приблизить тело умершего к божественности.
Ученые решили привлечь внимание к распространенному заблуждению в рамках подготовки к выставке под названием «Золотые мумии Египта» в Манчестерском музее, которая откроется 18 февраля 2023 года.