Что нужно знать про Snapdragon 8 Gen 2 - самый крутой процессор для телефонов

В 2023 году на рынке появятся первые телефоны, собранные на базе Snapdragon 8 Gen 2 — нового процессора Qualcomm, который обещает много приятных новшеств. Портал androidauthority.com собрал пять главных отличий новинки от предшественников.

Фото: Qualcomm Qualcomm

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Технология рейтрейсинга, которая сейчас считается привилегией владельцев мощных игровых ПК, появится и на Snapdragon 8 Gen 2. На новых процессорах Qualcomm поддерживается три типа трассировки лучей, что, на бумаге, делает эту имплементацию рейтресинга самой продвинутой на мобильных платформах. Кроме того, новый GPU Adreno обещает повышение производительности на 25% и повышение энергоэффективности на 40%. Мощности железа действительно хватает, чтобы подтвердить эти впечатляющие цифры, но на практике многое зависит от того, получит ли рейтрейсинг широкое распространение в мобильных играх.

Уникальная компоновка CPU

Процессоры Snapdragon 8 Gen 2 будут собраны по другой компоновке. Они по-прежнему используют восемь ядер, построенных по 4-нм процессу TSMC (раньше была Samsung), но их расположение изменилось: Qualcomm поменяла одно из маленьких энергоэффективных ядер на дополнительное ядро производительности. Итого новинки состоят из главного чипа Arm Cortex X3 (3,19 ГГц), двух Cortex A715 (2,8 ГГц), двух Cortex A710 (2,8 ГГц) и трех Cortex A510 (2,0 ГГц).

Эта рокировка обеспечивает прибавку вычислительной мощности, но настоящая причина редизайна заключается в том, что производитель пока не готов полностью прекращать поддержку 32-битных приложений. Ядра A715 поддерживают только 64 бита, тогда как A710 и А510 универсальны. Специалисты полагают, что это решение может быть продиктовано восточными рынками, где 32-битные приложения встречаются чаще.

Улучшенная поддержка ИИ

Snapdragon 8 Gen 2 предложит серьезные изменения в плане функционала ИИ, многие из которых стали возможными благодаря обновленному процессору Hexagon: теперь он имеет вдвое больший объем вычислительных мощностей и собственное питание. Это означает, что теперь производительность ИИ может повышаться без траты энергии на другие компоненты чипа. Hexagon также играет ключевую роль в обработке изображений: высокоскоростная передача данных позволяет ИИ-алгоритму под названием Cognitive ISP анализировать информацию значительно быстрее.

Обновленные стандарты подключений

Что касается стандартов подключений, Snapdragon 8 Gen 2 будет поддерживать Wi-Fi 7 уже на релизе. Помимо этого, Qualcomm представила новый модем Snapdragon X70, который якобы повысит скорость обмена данными и снизит задержки за счет ИИ. Наконец, новые процессоры также позволят использовать две 5G SIM-карты одновременно.

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