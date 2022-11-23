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8 часов назад

Индийский аналог Twitter со смешным названием сломался из-за наплыва шутников из Бразилии

Газета.Ru

Индийский аналог Twitter с название Koo не справился с наплывом пользователей после запуска на южноамериканском рынке. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Индийский аналог Twitter со смешным названием сломался из-за наплыва шутников
Фото: Газета.руГазета.ру

Koo моментально приобрел вирусную популярность в Бразилии, поскольку его название созвучно со словом «Cu» в португальском языке, которое переводится как «задница». За первую неделю Koo набрал более одного миллиона пользователей, значительная часть которых, по данным TechCrunch, зарегистрировалась в соцсети ради участия в шуточном флешмобе.

Из-за наплыва большого числа пользователей сервера южноамериканской версии Koo начали сбоить уже через пару часов после запуска – люди испытывали проблемы с подключением и отображением контента.

Технические неполадки – лишь одна из проблем. Новую соцсеть быстро облюбовали киберпреступники. В первые дни после запуска Koo они взломали аккаунт популярного в Бразилии политика Фелипе Нето, а также создали много поддельных учетных записей от имени других влиятельных лиц вроде бывшего президента страны Жаира Болсонару.

Команда модераторов Koo тоже не справилась с вирусной популярностью сервиса. Отмечается, что соцсеть изобилует контентом сексуального характера с участием несовершеннолетних.

В Koo заявили, что активно занимаются расширением штата модераторов, владеющих испанским и португальским языками. До тех пор, пока наем не завершится, соцсеть будет полагаться на автоматизированные фильтры контента.

Koo – индийская соцсеть, созданная в 2020 году индийской компанией Tiger Global. На сегодня мобильное приложение Koo насчитывает 50 млн загрузок и около 2,5 млн активных пользователей.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Илон Маск начал принимать в штат компании Twitter «белых» хакеров.

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