Россияне высмеяли блогера за «полезный совет» по отъезду из страны

Блогер Руслан Соколовский, осужденный в 2017 году после выхода ролика с «ловлей покемонов» в храме в Екатеринбурге, дал рекомендацию, каким образом россияне могут облегчить себе отъезд из страны. После публикации поста в Twitter пользователи соцсети высмеяли «полезный совет» Соколовского.
«Если у вас нет денег уехать из России, просто продайте свою квартиру, уезжайте и на остаток средств купите недвижимость за границей», — написал блогер.
В комментариях многие посчитали такой шаг неоправданным, так как по-настоящему дорогая недвижимость для переезда может быть только у некоторых жителей крупных российских городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.
«А если нет квартиры в собственности или родился в Воркуте?» — задался вопросом пользователь с ником milosev1c. Многие в комментариях указали на то, что даже если человек имеет недвижимость, то будет непросто найти на нее покупателя в текущих реалиях.
Некоторые посчитали, что лучше вложат деньги за квартиру в России в образование, чтобы затем найти более высокооплачиваемую работу за рубежом. «Я анализировала цены с недвижимостью в Аргентине и поняла, что мои деньги — капля в море. Но, желание уехать у меня огромное и эти деньги я лучше вложу в свое образование», — написала пользовательница с ником KseniiaRumi.
Ранее популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что задумается об отъезде из России только если стране будет грозить «превращение в океан» из-за «сдвига тектонических плит».