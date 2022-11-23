Россияне высмеяли блогера за «полезный совет» по отъезду из страны

Некоторые посчитали, что лучше вложат деньги за квартиру в России в образование, чтобы затем найти более высокооплачиваемую работу за рубежом. «Я анализировала цены с недвижимостью в Аргентине и поняла, что мои деньги — капля в море. Но, желание уехать у меня огромное и эти деньги я лучше вложу в свое образование», — написала пользовательница с ником KseniiaRumi.