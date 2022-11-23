Ученые реанимировали семь древних вирусов из вечной мерзлоты

Вирусологи из Университета Экс-Марсель (Франция) реанимировали в лаборатории семь древних вирусов, которые ранее были извлечены из сибирской вечной мерзлоты. Самому «молодому» из них 27 тысяч лет, самому старому – 48,5 тысяч лет, сообщает bioRxiv.

Фото: МТРК «МИР» / Марина Грекова МТРК «МИР» / Марина Грекова

Известно, что в ледниках и вечной мерзлоте в течение десятков тысяч лет хранились бактерии и вирусы. Многие микроорганизмы оказываются жизнеспособными даже после такой длительной заморозки.

В процессе таяния, вызванного глобальным потеплением, патогены проникают в окружающую среду. Вопрос о том, насколько они опасны, вызывает дискуссии в научном сообществе. Некоторые считают, что вирусы не несут угрозы. Но многие эксперты опасаются, что они способны вызвать пандемию болезни, к которой у современных обитателей Земли не будет иммунитета.

Авторы нового исследования решили заранее изучить ряд вирусов. Они собрали пробы вечной мерзлоты в Якутской области, на Камчатке и у устья реки Лена. Затем они выделили семь вирусов и культивировали их.

Анализ показал, что четыре вируса относятся к семейству Pandoraviridae. Три вируса отнесли к семействам Mimiviridae и Pithoviridae – это крупнейшие из всех вирусов, поражающие амеб. Ученые заключили, что эти вирусы сохранили способность заражать другие организмы даже после длительного пребывания в мерзлоте.