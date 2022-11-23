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9 часов назад

Документ о древнейшей брачной афере нашли российские ученые в Египте

Мир24

Российские археологи в ходе раскопок в Египте обнаружили папирус, в тексте которого говорится о брачной афере. Она случилась в III веке до нашей эры, пишет газета «Известия».

Российские ученые нашли документ о древнейшей брачной афере в Египте
Фото: Мир 24Мир 24

Текст написан от лица несостоявшейся невесты по имени Филумена. Она просит царя Птолемея наказать бывшего жениха Нумения. Мужчина обещал жениться на ней, однако вместо этого присвоил себе приданое.

Папирус был найден в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. В этом месте хоронили людей с IV века до нашей эры до времен византийского Египта (IV – VII века нашей эры).

Манускрипт оказался там как материал для ритуальных украшений. Драгоценности себе могли позволить не все, в связи с этим металлы и камни заменялись дешевым сырьем. Аналог ожерелья изготовлялся в том числе из спрессованных кусков папируса, который использовался в качестве бумаги для письма.

Напомним, весной группа ученых из Японии и Канады проанализировала описание небесного явления из древнего китайского текста. По мнению специалистов, речь идет о первом известном упоминании северного сияния в письменном источнике. А совсем недавно древнейшую из обнаруженных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости, смогли расшифровать ученые из Израиля.

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