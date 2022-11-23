Российские ученые нашли документ о древнейшей брачной афере в Египте

Российские археологи в ходе раскопок в Египте обнаружили папирус, в тексте которого говорится о брачной афере. Она случилась в III веке до нашей эры, пишет газета «Известия».

Фото: Мир 24 Мир 24

Текст написан от лица несостоявшейся невесты по имени Филумена. Она просит царя Птолемея наказать бывшего жениха Нумения. Мужчина обещал жениться на ней, однако вместо этого присвоил себе приданое.

Папирус был найден в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. В этом месте хоронили людей с IV века до нашей эры до времен византийского Египта (IV – VII века нашей эры).

Манускрипт оказался там как материал для ритуальных украшений. Драгоценности себе могли позволить не все, в связи с этим металлы и камни заменялись дешевым сырьем. Аналог ожерелья изготовлялся в том числе из спрессованных кусков папируса, который использовался в качестве бумаги для письма.