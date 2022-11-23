Древний китайский бокал для вина пытаются продать за 37 млн рублей

Древний китайский бокал для вина "Феникс", которому более 200 лет, выставлен на аукцион Bonhams в Гонконге. Артефакт оценен более чем в $600 тыс., сообщил в среду английский торговый дом.

Фото: Bonhams Bonhams

По словам представителей Bonhams, бокал для вина из белого нефритового стекла с вырезанным драконом относится к периоду царствования шестого маньчжурского правителя империи Цин (1735-1795), правившего под девизом "Цяньлун" ("непоколебимое и славное").

Артефакт уйдет с молотка во время выставки, посвященной китайскому искусству. "Будет представлено более 40 произведений, которые дают возможность проследить развитие винодельческой культуры на протяжении всей истории Китая", - говорится на сайте одного из ведущих торговых домов Англии.