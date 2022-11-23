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2 часа назад

Древний китайский бокал для вина выставили за $600 тыс. на аукцион Bonhams

ТАССиещё 1

Древний китайский бокал для вина "Феникс", которому более 200 лет, выставлен на аукцион Bonhams в Гонконге. Артефакт оценен более чем в $600 тыс., сообщил в среду английский торговый дом.

Древний китайский бокал для вина пытаются продать за 37 млн рублей
Фото: BonhamsBonhams

По словам представителей Bonhams, бокал для вина из белого нефритового стекла с вырезанным драконом относится к периоду царствования шестого маньчжурского правителя империи Цин (1735-1795), правившего под девизом "Цяньлун" ("непоколебимое и славное").

Артефакт уйдет с молотка во время выставки, посвященной китайскому искусству. "Будет представлено более 40 произведений, которые дают возможность проследить развитие винодельческой культуры на протяжении всей истории Китая", - говорится на сайте одного из ведущих торговых домов Англии.

Аукцион откроется 30 ноября в Гонконге в 14 часов по местному времени.

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