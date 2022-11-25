В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
38 минут назад

LiveScience: в Шотландии нашли самый большой средневековый клад монет

Газета.Ruиещё 1

Любители искать сокровища с помощью металлодетектора обнаружили самый большой клад средневековых монет в Шотландии, сообщает LiveScience.

В Шотландии нашли самый большой средневековый клад монет
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Это один из крупнейших средневековых кладов монет, найденных в Шотландии с XIX века, который можно оценить в сотни тысяч фунтов. Однако дальнейшее изучение монет поможет точнее установить его ценность», – отметили ученые.

Клад получил название клад «Данскора» в честь деревни, в которой его нашли. Всего удалось отыскать 8407 старинных серебряных монет. Как только любители наткнулись на находку, они сразу сообщили о ней властям. После этого клад и место его обнаружения изучали археологи из Национального музея Шотландии.

По словам ученых, клад состоит из шотландских, ирландских и английских серебряных монет, большинство из которых — пенни Эдуарда I и Эдуарда II, датируемых XII и XIV веками.

Сейчас ученые каталогизируют найденные монеты: проводят измерения, взвешивают их и фотографируют. После этого власти решат, принадлежит ли клад государству.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители