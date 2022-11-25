В Шотландии нашли самый большой средневековый клад монет

«Это один из крупнейших средневековых кладов монет, найденных в Шотландии с XIX века, который можно оценить в сотни тысяч фунтов. Однако дальнейшее изучение монет поможет точнее установить его ценность», – отметили ученые.

Клад получил название клад «Данскора» в честь деревни, в которой его нашли. Всего удалось отыскать 8407 старинных серебряных монет. Как только любители наткнулись на находку, они сразу сообщили о ней властям. После этого клад и место его обнаружения изучали археологи из Национального музея Шотландии.