В Шотландии нашли самый большой средневековый клад монет

Любители искать сокровища с помощью металлодетектора обнаружили самый большой клад средневековых монет в Шотландии, сообщает LiveScience.
«Это один из крупнейших средневековых кладов монет, найденных в Шотландии с XIX века, который можно оценить в сотни тысяч фунтов. Однако дальнейшее изучение монет поможет точнее установить его ценность», – отметили ученые.
Клад получил название клад «Данскора» в честь деревни, в которой его нашли. Всего удалось отыскать 8407 старинных серебряных монет. Как только любители наткнулись на находку, они сразу сообщили о ней властям. После этого клад и место его обнаружения изучали археологи из Национального музея Шотландии.
По словам ученых, клад состоит из шотландских, ирландских и английских серебряных монет, большинство из которых — пенни Эдуарда I и Эдуарда II, датируемых XII и XIV веками.
Сейчас ученые каталогизируют найденные монеты: проводят измерения, взвешивают их и фотографируют. После этого власти решат, принадлежит ли клад государству.