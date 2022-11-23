Астрономы: Земля "сгорит" так же, как Венера

Вулканы на Венере превратили планету в «ад», то же самое угрожает Земле. К таким выводам пришла международная группа ученых из Годдардского института космических исследований NASA, опубликовавшая статью в журнале The Planetary Science Journal.

Фото: NASA NASA

Температура на Венере поднимается выше 464°C, этого достаточно, чтобы расплавить свинец и любой космический корабль. Однако в древности планета имела атмосферу, схожую с земной, и на ней даже могла быть вода.

Специалисты изучили последствия возникновения крупных магматических провинций — LIP. Это огромные залежи магмы, которые возникают в результате разрыва земной коры. В это время в воздух поднимаются тонны парниковых газов, резко меняя климат в худшую сторону. Именно они спровоцировали изменения в атмосфере Венеры.