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49 минут назад

Астрономы предположили, что Земля "сгорит" так же, как Венера

Газета.Ru

Вулканы на Венере превратили планету в «ад», то же самое угрожает Земле. К таким выводам пришла международная группа ученых из Годдардского института космических исследований NASA, опубликовавшая статью в журнале The Planetary Science Journal.

Астрономы: Земля "сгорит" так же, как Венера
Фото: NASANASA

Температура на Венере поднимается выше 464°C, этого достаточно, чтобы расплавить свинец и любой космический корабль. Однако в древности планета имела атмосферу, схожую с земной, и на ней даже могла быть вода.

Специалисты изучили последствия возникновения крупных магматических провинций — LIP. Это огромные залежи магмы, которые возникают в результате разрыва земной коры. В это время в воздух поднимаются тонны парниковых газов, резко меняя климат в худшую сторону. Именно они спровоцировали изменения в атмосфере Венеры.

На Земле ученым также удалось обнаружить несколько LIP-ов. На основе геологических данных исследователи пришли к выводу, что множественные проявления LIP могут происходит с интервалом в миллион лет. Если такое случится на Земле, то она может повторить участь Венеры.

Наука и техника,NASA,
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