Назван оптимальный объем памяти для нового iPhone в 2022 году

При покупке нового смартфона iPhone в 2022 году для подавляющего большинства пользователей оптимален объем внутренней памяти в 256 ГБ. Об этом сообщили техноблогеры на портале «Палач».

«256 ГБ — это накопитель для тех, кому вообще не хочется запариваться. Купил, пользуешься и не паришься из-за того, что в галерее 30 тыс. фото и под тысячу видеороликов не в разрешении 4К», — отметили авторы.

По их мнению, этот объем памяти также удобен для постоянной загрузки приложений и музыки.

«Надо постараться, чтобы забить 256 ГБ, так что этот объем мы рекомендуем», — констатировали техноблогеры.

При этом авторы «Палача» уточнили, что для менее активных пользователей подойдет и вариант 128 ГБ.

«Первые полгода будете дышать спокойно и почти не убираться, но дальше все равно придется проводить фильтрации. Это приемлемый объем», — говорится в публикации.

По их мнению, объемы памяти 512 ГБ и 1 ТБ подойдут только в случае, если смартфон будет использоваться для постоянной съемки роликов в сверхвысоком разрешении 4K.