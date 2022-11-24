Астрономы обнаружили гигантскую суперземлю

Астрономы из открыли новую экзопланету, которая оказалась одной из крупнейших. Результаты работы ученых опубликованы в журнале The Astronomical Journal.
Суперземля находится примерно в 200 световых годах от Солнечной системы. Астрономы назвали ее TOI-1075b. Планета имеет диаметр больше земного в 1,8 раза, а массу в 10 раз больше земной. Ученые также отметили, что эта суперземля может быть не только одной из самых крупных, но и самой плотной. Расчеты показали, что плотность экзопланеты составила 9,32 грамма на кубический сантиметр, плотность Земли же – 5,52 грамма на кубический сантиметр.
При этом TOI-1075b не имеет атмосферы. Дело в том, что она находится слишком близко к оранжевому карлику, который и испарил атмосферу и расплавил поверхность планеты. По сути, эта экзопланета представляет собой океан магмы. Исследователи планируют продолжить изучение TOI-1075b.