Астрономы обнаружили гигантскую суперземлю

Суперземля находится примерно в 200 световых годах от Солнечной системы. Астрономы назвали ее TOI-1075b. Планета имеет диаметр больше земного в 1,8 раза, а массу в 10 раз больше земной. Ученые также отметили, что эта суперземля может быть не только одной из самых крупных, но и самой плотной. Расчеты показали, что плотность экзопланеты составила 9,32 грамма на кубический сантиметр, плотность Земли же – 5,52 грамма на кубический сантиметр.