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6 часов назад

Астрономы обнаружили одну из самых больших суперземель, состоящую из магмы

Газета.Ruиещё 2

Астрономы из открыли новую экзопланету, которая оказалась одной из крупнейших. Результаты работы ученых опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Астрономы обнаружили гигантскую суперземлю
Фото: Газета.руГазета.ру

Суперземля находится примерно в 200 световых годах от Солнечной системы. Астрономы назвали ее TOI-1075b. Планета имеет диаметр больше земного в 1,8 раза, а массу в 10 раз больше земной. Ученые также отметили, что эта суперземля может быть не только одной из самых крупных, но и самой плотной. Расчеты показали, что плотность экзопланеты составила 9,32 грамма на кубический сантиметр, плотность Земли же – 5,52 грамма на кубический сантиметр.

При этом TOI-1075b не имеет атмосферы. Дело в том, что она находится слишком близко к оранжевому карлику, который и испарил атмосферу и расплавил поверхность планеты. По сути, эта экзопланета представляет собой океан магмы. Исследователи планируют продолжить изучение TOI-1075b.

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