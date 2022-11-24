Россия заработала миллиарды рублей благодаря искусственному интеллекту

Благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году России удалось заработать порядка 300 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey – 2022.

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Чернышенко отметил, что это лишь «консервативные оценки» внедрения ИИ за прошлый год. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка.

«На самом деле, я думаю, что [эффект] был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», — заявил вице-премьер.

Помимо этого, по словам Чернышенко, сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20 процентов.

«На горизонте буквально пары лет мы все (правительство России – прим. «Ленты.ру») ожидаем прироста в экономику 1 триллиона рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта», — заявил он.