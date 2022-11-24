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2 часа назад

Россия заработала миллиарды рублей благодаря искусственному интеллекту

Lenta.ruиещё 3

Благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году России удалось заработать порядка 300 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey – 2022.

Россия заработала миллиарды рублей благодаря искусственному интеллекту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чернышенко отметил, что это лишь «консервативные оценки» внедрения ИИ за прошлый год. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка.

«На самом деле, я думаю, что [эффект] был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», — заявил вице-премьер.

Помимо этого, по словам Чернышенко, сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20 процентов.

«На горизонте буквально пары лет мы все (правительство России – прим. «Ленты.ру») ожидаем прироста в экономику 1 триллиона рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта», — заявил он.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит в Москве 23-24 ноября. По итогам первого дня на сайте конференции было зафиксировано более 15 миллионов просмотров из более чем 180 стран.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Сбербанк России,Правительство РФ,
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