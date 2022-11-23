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5 часов назад

Apple столкнулась с невиданным для себя дефицитом новых iPhone

Ferra.ruиещё 1

Новые iPhone оказались в дефиците
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Apple начались проблемы с наличием новых смартфонов линейки iPhone 14 из-за простоев на производстве, вызванных ковидным карантином в Китае.

Ковидные ограничения в КНР очень строгие, что влияет на производство и скорость отгрузки новых устройств. По этой причине компания столкнулась с невиданным и неожиданным дефицитом новых смартфонов и, как следствие, задержкой доставки конечному покупателю.

На сайте Apple сказано, что если пользователь закажет iPhone 14 Pro в ноябре, то получит его не раньше начала 2023 года. Придётся ждать 30 дней или отказаться от покупки.

Финансовые аналитики сулят Apple серьёзные проблемы в следующем году из-за проседания продаж в нынешний праздничный период. И, скорее всего, будет снижен прогноз относительно акций компании.

Наука и техника,Apple,
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