В «Телеграме» на ПК перестали грузиться картинки и видео

Недавно Telegram на ПК получил обновление 4.3.2. Команда Павла Дурова повысила стабильность программы и добавила несколько улучшений. К сожалению, без ошибок не обошлось — у многих пользователей перестали автоматически загружаться картинки и видео. Теперь для этого приходится каждый раз нажимать на изображение с иконкой «скачать», чтобы узнать, что именно тебе прислали.