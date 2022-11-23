James Webb определил состав атмосферы далекой экзопланеты

Телескоп James Webb провел исследование атмосферы экзопланеты WASP- 39b. Об этом сообщает пресс-служба Астрономического института общества Макса Планка.

Фото: NASA NASA

WASP- 39b — это горячий сатурн с температурой верхних слоев около 900 градусов, вращающийся вокруг звезды в созвездии Девы на расстоянии 700 световых лет от Солнца. Эта звезда относится к классу G — тому же, что и Солнце, но меньше его. В августе 2022 года телескопу удалось найти в ее атмосфере углекислый газ, что считается трудной задачей при спектральном анализе. Теперь же ученые подвели итоги комплексного исследования.

В работе были задействованы три инструмента орбитальной обсерватории: камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и два спектроскопа NIRISS и NIRSpec. Они позволяют определить состав вещества, раскладывая свет от него на спектр и анализируя его, поскольку каждый химический элемент связан с определенным спектральным «рисунком».

Наблюдения показали, что WASP-39b окутан густыми облаками, содержащими серу и силикаты. Эти химические вещества взаимодействуют со светом родительской звезды, производя диоксид серы в результате реакции, подобной той, которая производит озон в атмосфере Земли. Исходя из соотношения углерода к кислороду, калия к кислороду и серы к водороду в атмосфере планеты исследователи заключили, что планета-гигант должна была сформироваться в результате столкновений нескольких меньших планетезималей. Кроме того, гораздо более высокое содержание кислорода по сравнению с углеродом в облаках показало, что WASP-39b сформировалась намного дальше от своей звезды, чем она вращается сейчас. В настоящий момент планета вращается по орбите высотой в 8 раз меньше высоты орбиты Меркурия.