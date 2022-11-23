Google обязали разблокировать канал Госдумы на YouTube

«Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить «Гугл» «Думе ТВ», на решение проблем детей. А в случае, если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем эти средства возвращать», — отметил спикер Госдумы.