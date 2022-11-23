Google обязали разблокировать канал Госдумы на YouTube

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 миллиард рублей и постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.
В случае неисполнения решения с ООО «Гугл» будут взыскивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день до достижения 1 миллиарда рублей. Отмечается, что каждую неделю неустойка будет увеличиваться в два раза.
Володин предложил депутатам взять этот вопрос на контроль.
«Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить «Гугл» «Думе ТВ», на решение проблем детей. А в случае, если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем эти средства возвращать», — отметил спикер Госдумы.