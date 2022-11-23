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12 часов назад

Продажи видеокарт рухнули по всему миру. Майнинг побеждён

Чемпионат.com

Как сообщает аналитическая компания Jon Peddie Research, рынок видеокарт испытывает настоящий крах. Продажи графических ускорителей в третьем квартале 2022 года составили 75,5 млн штук, что на 25,1% меньше, чем за аналогичный период, и на 10,3% меньше, чем во втором квартале 2022 года.

Продажи видеокарт рухнули по всему миру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также сильно просели поставки видеокарт для настольных ПК — на 15,43%. С ноутбуками ситуация ещё хуже: падение составило аж 30% — это самое значительное снижение со времён экономического кризиса 2008-2010 гг.

Что касается распределения поставок графических чипов, то лидерство с большим отрывом удерживает Intel благодаря встроенной графике — 72%. NVIDIA занимает второе место с показателем в 16%. Тройку замыкает AMD — 12%. Отметим, что хоть разница и велика, NVIDIA и AMD опираются на дискретные видеокарты, чья стоимость в разы выше, нежели у Intel.

JONPEDDIE

Судя по всему, продажи видеокарт сильно упали после того, как майнинг на графических ускорителях перестал быть прибыльным. Десятки тысяч майнеров избавляются от своих ферм после того, как во многих странах начали бороться с добычей криптовалют, а Ethereum, одну из самых популярных виртуальных денежных единиц, больше нельзя получить с помощью вычислений на GPU.

Наука и техника,Intel,
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