Продажи видеокарт рухнули по всему миру

Как сообщает аналитическая компания Jon Peddie Research, рынок видеокарт испытывает настоящий крах. Продажи графических ускорителей в третьем квартале 2022 года составили 75,5 млн штук, что на 25,1% меньше, чем за аналогичный период, и на 10,3% меньше, чем во втором квартале 2022 года.

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Также сильно просели поставки видеокарт для настольных ПК — на 15,43%. С ноутбуками ситуация ещё хуже: падение составило аж 30% — это самое значительное снижение со времён экономического кризиса 2008-2010 гг.

Что касается распределения поставок графических чипов, то лидерство с большим отрывом удерживает Intel благодаря встроенной графике — 72%. NVIDIA занимает второе место с показателем в 16%. Тройку замыкает AMD — 12%. Отметим, что хоть разница и велика, NVIDIA и AMD опираются на дискретные видеокарты, чья стоимость в разы выше, нежели у Intel.

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