Магнитные бури в декабре 2022 года: расписание неблагоприятных дней

«Прецедент» публикует расписание периодов магнитных бурь в декабре 2022 года. Таких периодов в первом зимнем месяце будет четыре.

Фото: NASA NASA

Как мы упомянули выше, в декабре ожидается сразу 4 периода магнитных бурь. Какие-то из них сильные, а какие-то слабые. Тем не менее, метеозависимым людям в эти периоды советуют чаще дышать свежим воздухом, а также отказаться от неправильного питания, табака и алкоголя.

Первая в декабре магнитная буря продлится три дня – в период с 1 по 3 число. Её сила будет варьироваться от 3 до 4 баллов. Это довольно слабая буря, однако метеозависимые люди могут ощутить ее на себе.

Вторая магнитная буря продлится всего два дня – 8 и 9 декабря. Буря будет слабой – ее сила составит 3 балла. Такая буря, вероятнее всего, никак не повлияет даже на самых метеозависимых людей.

Третья магнитная буря будет уже посильнее и продлится 4 дня – с 21 по 24 декабря. Ее сила будет варьироваться от 3 до 4 баллов, но она будет затяжная. В этот период метеозависимые люди могут ощутить головокружение, ухудшение самочувствия и даже тошноту.