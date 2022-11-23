В РФ изобрели углеродный аэрогель для снижения парникового эффекта

Российско-китайская научная группа изобрела катализатор для промышленности на основе углеродного аэрогеля. Об этом сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

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Углекислый газ выделяется в ходе многих индустриальных процессов. При этом климатологи считают, что он вносит основной вклад к антропогенное глобальное потепление, и потому ученые ищут способ снизить его выбросы. Например, его можно использовать для производства топлива, но этот процесс требует присутствия катализаторов из благородных металлов.

Специалисты Томского политеха создали катализатор на основе углеродного аэрогеля, который не требует драгоценных материалов. Аэрогель — это пористый материал, отличающийся крайне малой плотностью, и потому способный «впитывать» другие вещества и служить субстратом для химических реакций. На производстве процесс взаимодействия газа и катализатора выглядит следующим образом. Углекислый газ проходит через специальную ячейку, заполненную аэрогелем. Аэрогель служит электродом, и при подаче тока запускается реакция, которая проходит непосредственно на поверхности катализатора. В результате образуется функциональная группа карбоновых кислот (*COOH). Этот продукт переработки может использоваться в большом количестве полезных химических реакций.

В ходе лабораторных экспериментов ученые доказали, что катализатор остается стабильным при силах тока, типичных для промышленных электролитических систем.