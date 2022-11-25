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41 минуту назад

Вояджер: первый в мире военный самолет, совершивший полет полностью на экологичном топливе

Ferra.ruиещё 2

Танкер-заправщик "Вояджер" Королевских ВВС Великобритании (RAF) стал первым в мире действующим военным самолетом, совершившим полет на 100% экологически чистом авиационном топливе (SAF) для обоих двигателей.

Совершен первый в мире полет полностью на экологичном топливе
Фото: ferra.ruferra.ru

Переоборудованный коммерческий лайнер Airbus A330 провел 90-минутный испытательный полет. Полет проводился в рамках партнерства между RAF, Агентством оборонного оборудования и поддержки Министерства обороны, Airbus, британской компанией по лизингу самолетов AirTanker и Rolls-Royce, а SAF был предоставлен компанией Air BP.

Топливо, использованное в летных испытаниях, технически известно как синтетический парафиновый керосин с эфирными жирными кислотами (HEFA SPK).

RAF заинтересованы в таких видах топлива, которые могут быть изготовлены из отходов или основных химических веществ, поскольку они не только более экологичны, но и потенциально могут позволить передовым базам в один прекрасный день производить собственное топливо, а не “зависеть от дорогих и уязвимых линий поставок”.

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