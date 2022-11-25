Совершен первый в мире полет полностью на экологичном топливе

Переоборудованный коммерческий лайнер Airbus A330 провел 90-минутный испытательный полет. Полет проводился в рамках партнерства между RAF, Агентством оборонного оборудования и поддержки Министерства обороны, Airbus, британской компанией по лизингу самолетов AirTanker и Rolls-Royce, а SAF был предоставлен компанией Air BP.

RAF заинтересованы в таких видах топлива, которые могут быть изготовлены из отходов или основных химических веществ, поскольку они не только более экологичны, но и потенциально могут позволить передовым базам в один прекрасный день производить собственное топливо, а не “зависеть от дорогих и уязвимых линий поставок”.