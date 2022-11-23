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11 часов назад

Древнейшего муравья-легионера возрастом 35 млн лет нашли в балтийском янтаре

Мир24

Ученые из Технологического института Нью-Джерси и Университета штата Колорадо (США) обнаружили древнейшего известного муравья-легионера (Dorylinae). Его тело сохранилось в куске янтаря, сообщает Biology Letters.

Муравья-легионера возрастом 35 млн лет нашли в балтийском янтаре
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Балтийский янтарь был найден около 100 лет назад и все это время хранился в коллекции музея Гарварского университета, прежде чем ученые решили тщательно его изучить. Анализ показал, что насекомое, жившее 35 миллионов лет назад, является старейшим представителем подсемейства Dorylinae. К настоящему времени муравьи-легионеры полностью исчезли из Европы.

Муравей относился к новому виду, которому присвоили название Dissimulodorylus perseus. Безглазое насекомое назвали в честь мифического героя Персея, который, по легенде, вслепую победил Медузу Горгону.

Размер муравья составлял всего около трех миллиметров. Современные близкие родичи Dissimulodorylus perseus обитают в Азии и Африке. Находка стала первым доказательством того, что легионеры населяли Европу в период эоцена.

Ученые отметили, что 35 миллионов лет назад климат в Европе был гораздо более жарким и влажным, чем сейчас, и хорошо подходил для теплолюбивых муравьев. Но впоследствии, с началом похолодания, они полностью вымерли в этой части света.

Строение тела муравья показывает, что он обитал преимущественно под землей. Очевидно, это был рабочий, который мог вынашивать личинок королевы и совершать набеги за пищей вместе с другими муравьями.

Авторы научной работы предположили, что муравей во время охоты слишком далеко отошел от своих собратьев и попал в ловушку из древесной смолы. Со временем она затвердела и помогла сохранить тело насекомого на десятки миллионов лет.

Ранее в Калининградской области нашли стрекозу в янтаре. Ее возраст составлял 50 миллионов лет.

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