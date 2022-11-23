Российские хакеры объявили войну пользователям Steam и других сервисов

Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на определении и предотвращении кибератак, выявлении мошенничества и расследования высокотехнологичных преступлений рассказали о настоящей войне российских хакеров, которую они объявили зарубежным сервисам.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Среди самых известных Steam, Roblox, Amazon и PayPal. Западных пользователей атакуют 34 российские хакерские группировки, крадущие аккаунты от названных и других сервисов, пароли и данные банковских карт.

Атаки осуществляются с помощью вредоносных программ-стилеров, ссылки на которые распространяются через обзоры видеоигр на YouTube, ПО для майнинга криптовалюты, под видом NFT на специальных форумах и других ресурсах. В основном жертвы — пользователи из США, Бразилии, Индии.

Отмечается, что из 34 обнаруженных кибергруппировок только 10 являются крупными. В состав остальных в среднем входят не более 200 участников.