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3 часа назад

Российские хакеры объявили настоящую войну пользователям Steam и других сервисов

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Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на определении и предотвращении кибератак, выявлении мошенничества и расследования высокотехнологичных преступлений рассказали о настоящей войне российских хакеров, которую они объявили зарубежным сервисам.

Российские хакеры объявили войну пользователям Steam и других сервисов
Фото: ferra.ruferra.ru

Среди самых известных Steam, Roblox, Amazon и PayPal. Западных пользователей атакуют 34 российские хакерские группировки, крадущие аккаунты от названных и других сервисов, пароли и данные банковских карт.

Атаки осуществляются с помощью вредоносных программ-стилеров, ссылки на которые распространяются через обзоры видеоигр на YouTube, ПО для майнинга криптовалюты, под видом NFT на специальных форумах и других ресурсах. В основном жертвы — пользователи из США, Бразилии, Индии.

Отмечается, что из 34 обнаруженных кибергруппировок только 10 являются крупными. В состав остальных в среднем входят не более 200 участников.

По информации Group-IB, с января по июль 2022 года стилерами были заражены около 900 тысяч устройств во всём мире.

Наука и техника,PayPal,Amazon,
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