В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone

В китайском городе Чжэнчжоу на крупнейшем в мире заводе по производству смартфонов iPhone Foxconn начались протесты рабочих. Об этом пишет Reuters.

Издание сослалось на кадры с камер видеонаблюдения, которые были распространены в соцсетях.

«Сотни рабочих протестовали в кампусе крупнейшей в мире фабрики по производству iPhone. Они скандировали: «Дайте нам нашу зарплату»», - отмечается в статье.

Foxconn поддерживает на заводе так называемый замкнутый цикл — систему, в которой персонал живет и работает на предприятии. При этом из-за коронавируса компании пришлось «предлагать стимулы, включая бонусы, для удержания или привлечения рабочих», однако на видеороликах те жаловались, что дополнительные выплаты не получили.

Официально китайские власти пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию. Также пока нет комментариев Apple и руководства завода.