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1 час назад

В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone

Алиса Селезнёва

В китайском городе Чжэнчжоу на крупнейшем в мире заводе по производству смартфонов iPhone Foxconn начались протесты рабочих. Об этом пишет Reuters.

В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание сослалось на кадры с камер видеонаблюдения, которые были распространены в соцсетях.

«Сотни рабочих протестовали в кампусе крупнейшей в мире фабрики по производству iPhone. Они скандировали: «Дайте нам нашу зарплату»», - отмечается в статье.

Foxconn поддерживает на заводе так называемый замкнутый цикл — систему, в которой персонал живет и работает на предприятии. При этом из-за коронавируса компании пришлось «предлагать стимулы, включая бонусы, для удержания или привлечения рабочих», однако на видеороликах те жаловались, что дополнительные выплаты не получили.

Официально китайские власти пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию. Также пока нет комментариев Apple и руководства завода.

Ранее американская корпорация Apple предупредила, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут идти «медленнее, чем ожидалось» из-за коронавирусных ограничений на заводе в китайском Чжэнчжоу. В Apple заявили, что завод работает «со значительно сниженной производительностью» после выявления вспышки Covid-19.

Наука и техника,Apple,
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