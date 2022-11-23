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28 минут назад

CNBC: HP сократит до 6 тыс. сотрудников из-за кризиса на рынке ПК

Газета.Ruиещё 1

HP Inc. готовится к сокращению от 4 до 6 тыс. сотрудников в ближайшие три года. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что причиной вынужденных увольнений стал кризис на рынке ПК, грянувший после сильного роста в период пандемии COVID-19.

Один из главных в мире производителей ПК уволит тысячи людей из-за проблем с деньгами
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным CNBC, реструктуризация обойдется HP Inc. в $1 млрд. Хотя сумма кажется огромной, ожидается, что в будущем такая жертва позволит сохранить еще больше денег. По подсчетам компании, после реструктуризации она сможет сократить ежегодные расходы на $1,4 млрд.

На конец фискального 2021 года в штате HP Inc. числились около 51 тыс. человек. Уволив 6 тыс. работников, компания сократит коллектив более чем на 10%, что станет самой большой долей среди американских IT-гигантов, которые в 2022 году объявили о массовых сокращениях.

Реакция фондового рынка показывает, что решение HP Inc. является хоть и не самым гуманным, но верным с точки зрения бизнеса. После объявления о сокращениях акции HP Inc выросли в цене более чем на 1%.

Ранее «Газета.Ru» писала о 40-процентном падении продаж на рынке Windows-ноутбуков.

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