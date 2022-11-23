Западные журналисты раскритиковали метавселенную Цукерберга

Англоязычное издание о технологиях The Verge опубликовало большой обзор нового VR-шлема Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest Pro и метавселенной Horizon World, в котором журналисты очень критично отозвались о новых продуктах компании Meta (ранее называлась Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), – прим. ред.). Материал получил заголовок «Вытащите меня отсюда».

Фото: The Verge The Verge

В первую очередь корреспондент издания Ади Робертсон прошлась по недостаткам VR-шлема. Одну из главных претензий она предъявила к эргономике устройства – тяжелый шлем (весит более 700 граммов, – прим. ред.) очень быстро утомляет шею и натирает лоб. Автономность Quest Pro тоже разочаровала журналистку – шлем без подзарядки работает около двух часов, что заметно меньше, чем было у предыдущего поколения Quest 2.

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Из плюсов Робертсон отметила только улучшенные контроллеры и систему распознавания выражения лица. Впрочем, последнюю фишку журналистка назвала не «хорошей», а просто «интригующей», поскольку на данный момент она часто работает со сбоями.

В итоге Quest Pro получил от The Verge 4 балла из 10.

Поскольку Quest Pro в первую очередь предназначен для взаимодействия с метавселенной Марка Цукерберга Horizon Worlds, Робертсон протестировала и этот продукт. Для его оценки журналистка пригласила своих коллег. Все они остались разочарованы состоянием Horizon Worlds.

Довольно много критики вызвало техническое состояние метавселенной. Журналисты столкнулись с проблемами при подключении к некоторым ее модулям вроде Workrooms (позиционируется как VR-пространство для деловых встреч, – прим. ред.), а также отметили низкое качество анимации 3D-персонажей и не соответствующий ожиданиям контингент, который сейчас преобладает в этой соцсети – детей и подростков. После теста журналисты собрались в VR-лобби и поделились своими впечатлениями. Запись обсуждения Робинсон прикрепила к своему обзору.

«Даже представить не могу, чтобы я когда-нибудь согласился обсуждать хоть сколько-нибудь серьезное решение в подобных условиях», – сказал Нилай Патель, главный редактор The Verge.

В свою очередь Алекс Хит, замглавреда The Verge, высказалась о том, что Meta* стоит задуматься над тем, чтобы закрыть Horizon Worlds и позже предложить миру что-то не просто лучше, а «в сто раз лучше».

«Meta* потратила на разработку этого $10 млрд. Стоит ли оно своих денег? Скажу так, я бы заплатила $10 млрд, чтобы никогда не пользоваться этой системой. Думаю, вы согласитесь, что Horizon Worlds – это один из самых забагованных проектов в истории», – сказала Хит.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Марк Цукерберг планирует в 2023 году покинуть пост генерального директора Meta*.